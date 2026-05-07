Память погибших дорожников в годы Великой Отечественной войны почтили в Петербурге

На Рижском проспекте в Петербурге прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске, посвященной дорожникам Ленинграда и Ленинградского фронта, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своих соцсетях.

- В годы блокады строители оперативно восстанавливали разрушенные дороги и возводили переправы, несмотря на постоянные обстрелы и авиаудары. Среди участников церемонии были блокадники и ветераны труда, которые продолжили работать на благо отрасли после войны, - отметил Разумишкин.

Цветы к мемориальной доске возложили представители дирекции дорожного строительства, общественных организаций и правительства Санкт-Петербурга.

Евгений Разумишкин также подчеркнул исключительный вклад дорожников Ленинградского фронта в победу, отметив, что они не только восстанавливали пути сообщения, но и участвовали в создании легендарной «Дороги жизни» через Ладожское озеро.