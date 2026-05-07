Береговую линию Финского залива благоустроят в Петербурге в 2026 году

В 2026 году в Петербурге начнут благоустраивать береговой линии Финского залива. Работы проведут на пляжах Чудный и Новый, а также на детской пляжной зоне в Колпино. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в прямом эфире на телеканале «Санкт-Петербург». Кроме этого, запланировано и благоустройство набережной реки Смоленки.

- В рамках работ обустроят 9 участков, один из которых имеет особенности из-за расположения ресторана. На данный момент работы ведутся на 8 участках, а после решения судебных вопросов приступят к оставшемуся участку, - рассказал Разумишкин.

Проектирование планируется завершить в конце текущего или начале 2027 года. После этого пройдут общественные слушания.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге запустят систему контроля за строительными отходами в 2028 году.