Разумишкин: В Петербурге благоустроили 300 млн квадратных метров территории ко Дню Победы

Итоги весеннего месячника подвел вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». По словам вице-губернатора, результаты получились неплохими, масштабными по объему работ и вовлеченности горожан.

- В рамках подготовки к 81-й годовщине Победы было благоустроено 300 миллионов квадратных метров территории. Из них 54 миллиона - внутри кварталов, 20 миллионов - придомовые территории, - отметил Разумишкин.

Также было вывезено около 25 тысяч кубометров мусора. Помыты остановочные павильоны, подготовлены парки и скверы. Урны приведены в порядок: где-то заменены, а где-то увеличена их вместимость. Садовники привели в порядок 55 миллионов квадратных метров садов и парков, и высажено около 240 тысяч цветов.

В субботнике приняли участие около 200 тысяч человек. Вместе с муниципальными образованиями они привели в порядок спортивные и детские площадки, покрасили и отремонтировали их.

- Город готов к весенне-летнему сезону, - отметил Евгений Разумишкин.