Разумишкин: В Петербурге появятся модульные туалеты в новых скверах и парках

В Петербурге разрабатывают спецпрограмму по внедрению модульных туалетов в новые скверы.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин объяснил отсутствие общественных туалетов на благоустроенных территориях. Во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» Разумишкин рассказал, что установка модульных туалетов рассматривается как альтернатива стационарным объектам, которые требуют больше затрат и усилий для создания.

- Совместно с комитетом по энергетике и «Водоканалом» мы разрабатываем специальную программу по установке модульных туалетов. Уже есть примеры, когда такие туалеты появились в рамках реализованных проектов, - отметил вице-губернатор.

По его словам, работа над программой будет продолжена, а модульные туалеты планируют внедрять в общественных пространствах.

