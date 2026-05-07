НовостиОбщество7 мая 2026 18:08

Разумишкин: В Петербурге появятся модульные туалеты в новых скверах и парках

Модульные туалеты планируют внедрять в общественных пространствах Северной столицы
Маргарита СУРИНА
В Петербурге разрабатывают спецпрограмму по внедрению модульных туалетов в новые скверы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин объяснил отсутствие общественных туалетов на благоустроенных территориях. Во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» Разумишкин рассказал, что установка модульных туалетов рассматривается как альтернатива стационарным объектам, которые требуют больше затрат и усилий для создания.

- Совместно с комитетом по энергетике и «Водоканалом» мы разрабатываем специальную программу по установке модульных туалетов. Уже есть примеры, когда такие туалеты появились в рамках реализованных проектов, - отметил вице-губернатор.

По его словам, работа над программой будет продолжена, а модульные туалеты планируют внедрять в общественных пространствах.

Напомним, ранее Евгений Разумишкин рассказал, что береговую линию Финского залива благоустроят в Петербурге в 2026 году.