В Петербурге благоустроят южную часть намыва Васильевского острова. Вице-губернатор Евгений Разумишкин поделился планами по благоустройству южной части намывного Васильевского острова. По словам вице-губернатора, в настоящее время идет разработка технического задания, после чего начнется проектирование.

- Проектирование будет включать общественные обсуждения с жителями. В ходе этих обсуждений планируется определить, где должны располагаться различные зоны, такие как тихие зоны, зоны для спорта и другие, - рассказал Разумишкин во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург».

После завершения проектирования будет создана проектно-сметная документация. Это позволит определить, сколько средств потребуется для реализации проекта, а также как лучше разбить работы на этапы.

Разумишкин призвал всех дождаться окончания проектирования, которое, как он сообщил, планируется завершить в конце 2026 года и в течение 2027 года.