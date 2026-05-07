Более 30 контейнерных площадок заменят в Невском районе после жалоб горожан. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург». По словам вице-губернатора, власти держат ситуацию на контроле.

- ГАТИ совместно с коллегами займется решением проблемы в ближайшее время. Планируется заменить около 33 контейнерных площадок в этом году - как открытых, так и закрытых, - пояснил вице-губернатор во время прямой линии.

Также Евгений Разумишкин отметил, что ведется работа над программой установки общественных туалетов совместно с «Водоканалом». В некоторых общественных местах модульные туалеты уже установлены, однако это дорогостоящее мероприятие для города. Модульные туалеты планируют внедрять в общественных пространствах Северной столицы.