Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 19:07

Более 30 контейнерных площадок заменят в Невском районе после жалоб горожан

ГАТИ займется решением проблемы в ближайшее время
Маргарита СУРИНА
В Невском районе площадке заменят мусорные площадки.

В Невском районе площадке заменят мусорные площадки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 30 контейнерных площадок заменят в Невском районе после жалоб горожан. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург». По словам вице-губернатора, власти держат ситуацию на контроле.

- ГАТИ совместно с коллегами займется решением проблемы в ближайшее время. Планируется заменить около 33 контейнерных площадок в этом году - как открытых, так и закрытых, - пояснил вице-губернатор во время прямой линии.

Также Евгений Разумишкин отметил, что ведется работа над программой установки общественных туалетов совместно с «Водоканалом». В некоторых общественных местах модульные туалеты уже установлены, однако это дорогостоящее мероприятие для города. Модульные туалеты планируют внедрять в общественных пространствах Северной столицы.