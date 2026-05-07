Александр Дрозденко принял участие в субботнике у храма Преподобного Сергия Радонежского в Сертолово

В Ленобласти на территории родника у храма Преподобного Сергия Радонежского в Сертолово прошел субботник. В мероприятии поучаствовал губернатор Александр Дрозденко. Вместе с командой он привел в порядок территорию у храма: покрасил перила, очистил территорию от мусора, убрал берег и обработал деревянные постройки морилкой.

- Ленобласть - территория добрых дел. Пять лет назад я со своими товарищами из мотоклуба построил здесь деревянный домик, укрывающий родник. Вандалы разрисовали тропу к домику, а мы сегодня с командой закрасили перила краской, - рассказал Александр Дрозденко. - Теперь тропа к святыне стала приятной и ухоженной.

Также на территории находится и деревянная церковь, возведенная в 2002–2003 годах в стиле северного русского зодчества с современными элементами.

- Если утро начинаем со святыни, значит, день будет благим на дела, даже после того, как убрали грабли и краску в сторону, - подытожил Александр Дрозденко.