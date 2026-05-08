Цветы в честь 81-й годовщины Победы возложили на Серафимовском кладбище

Торжественно-траурная церемония, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на Серафимовском кладбище 8 мая. Участники возложили венки и цветы к мемориалам.

Как пишет Piter.TV, в церемонии приняли участие члены городского правительства, депутаты Госдумы и Законодательного собрания, а также представители ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Перед собравшимися выступил народный артист России Сергей Новожилов.

- Собравшиеся на Серафимовском кладбище пришли почтить память тех, кто защищал Отечество в тяжелые годы войны. Это великий день памяти и мужества, день освобождения страны от фашистских захватчиков, - сказал он.

Участники почтили память погибших минутой молчания. После этого прозвучал гимн страны. Церемония прошла в торжественной обстановке. Подобные мероприятия 8 и 9 мая проходят по всему городу.