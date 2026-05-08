НовостиПроисшествия8 мая 2026 10:54

Трамвай собрал массовое ДТП на севере Петербургавидео

Женщину из легковушки госпитализировали с порезами от разбитого стекла
Регина МАРИНЕЦ
Движение трамваев на участке приостановлено.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Массовая авария с участием трамвая произошла в Приморском районе утром 8 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло на пересечении Камышовой и Стародеревенской улиц примерно в 11:40. Трамвай №18 проехал остановку и столкнулся с двумя автомобилями: Nissan и «Газель».

- Водитель иномарки - женщина - порезалась разбитым стеклом. Ее госпитализировали, - уточнили в полиции.

Движение трамваев на участке приостановлено. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее «КП-Петербург» писала, что машина скорой помощи попала в ДТП и вылетела на обочину в Курортном районе. По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших. По предварительной информации, машина скорой помощи подавала звуковые сигналы и проблесковые маяки.