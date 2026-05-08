Игорь Гордин отметил 61-летие в кругу семьи без Юлии Меньшовой

Семейный ужин прошел в одном из ресторанов Москвы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Известный актер театра и кино Игорь Гордин отпраздновал 61-й день рождения в камерной семейной обстановке. Однако поклонники обратили внимание: на празднике не было Юлии Меньшовой, а сама телеведущая никак публично не поздравила супруга, сообщает издание «Петербург2».

Семейный ужин прошел в одном из ресторанов Москвы. На опубликованных кадрах рядом с именинником были только самые близкие - сын Андрей с супругой Марией Кукушкиной и дочь Таисия. Гостей развлекать не стали: без шумного банкета, звездных друзей и громких тостов. Гордин задувал свечи на торте под аплодисменты детей.

Отсутствие Юлии Меньшовой сразу вызвало вопросы у поклонников звездной пары. В социальных сетях телеведущая в этот день публиковала лишь фотографии своей собаки и никак не упомянула день рождения мужа. Это спровоцировало обсуждения о возможных проблемах в семье.

Впрочем, сами супруги давно стараются не выносить личную жизнь на публику. Их отношения не раз переживали кризисы: после свадьбы в 1997 году пара расставалась почти на четыре года, но затем вновь сошлась. С тех пор Меньшова и Гордин предпочитают держать семейные вопросы подальше от внимания прессы.