Татьяна Тарасова раскритиковала решение МОК по санкциям против России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась после решения Международный олимпийский комитет сохранить санкции в отношении российских спортсменов. Как сообщает издание «Петербург2», специалист назвала ситуацию несправедливой и выразила недоверие к обещаниям международной организации.

Исполком МОК ранее оставил в силе приостановку членства Олимпийский комитет России, а также рекомендации по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом ограничения для белорусских атлетов были сняты, что вызвало вопросы у представителей российского спорта.

Тарасова подчеркнула, что подобные решения негативно отражаются как на спортсменах, так и на всей системе отечественного спорта.

- Почему так? Российские спортсмены ничего плохого не сделали. Почему к ним такое отношение? - заявила тренер.

По словам специалиста, российские атлеты продолжают тренироваться и показывать высокий уровень, несмотря на давление и ограничения. Она считает, что спортсмены стали заложниками политических решений, а международные структуры игнорируют принципы честной конкуренции.

Тарасова также отметила, что не верит обещаниям МОК и призвала спортивное сообщество сохранять стойкость. По ее мнению, российская команда останется сильной, несмотря на продолжающиеся ограничения.