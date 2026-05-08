Момент аварии попал на камеру. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Автобус въехал в алкомаркет в Выборгском районе Петербурга. Инцидент произошел около двух дня на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов. Момент аварии удалось заснять на видео. По предварительной информации, водитель автобуса потерял управление и влетел в здание, разбив витрину магазина.

- В результате аварии пожилая женщина получила незначительные травмы. Ее доставили в больницу, - рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автобус врезался в здание алкомаркета на Удельном проспекте

На месте происшествия сейчас работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Информация о состоянии водителя и других возможных пострадавших пока не разглашается.

