Движение перекроют в центре Петербурга из-за празднования Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту. В связи с перекрытием дорог изменили и схему движения автобусов и троллейбусов.

- Изменения коснутся маршрутов автобусов №2, 3, 7, 8, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 46, 49, 54, 58, 65, 74, 76, 105, 132, 141, 181, 191, 253 и 290, а также троллейбусов №1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 и 42. Кроме того, изменения коснутся трамвайного маршрута №3, - рассказали в пресс-службе комитета.

Комитет по транспорту рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с нововведениями и планировать свои поездки с учетом временных изменений в движении транспорта.

Напомним, ранее стало известно, что дополнительные электрички запустят с Финляндского вокзала с 9 по 11 мая. Пригородные поезда будут ходить в усиленном режиме.