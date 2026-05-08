Садовые и дорожные службы Петербурга перешли в усиленный режим работы на 9 Мая

В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне все садовые и дорожные службы Петербурга перешли в усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству. Особое внимание уделят уборке и содержанию территорий в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

- Для уборки задействуют не менее 60 коммунальных машин, а также около 5 мультимобилей, которые разместят у Дворцовой набережной, на Садовой улице у Невского проспекта и у Казанского собора. Садовники привлекут не менее 10 единиц техники для уборки территорий с зелёными насаждениями, - рассказали в пресс-службе комитета.

Около 80 сотрудников ГБУ «Центральное УРДиБ» будут вручную подметать тротуары и убирать мусор из урн во время Парада и шествия «Бессмертный полк» на Невском проспекте и Дворцовой площади.

Для поддержания санитарного и технического состояния мест массового посещения сформируют 3 смены мобильных бригад. Контроль за территориями на предмет возгораний усилят в связи с наступлением тёплого и сухого периода.