Бармен Дубового зала в ЗакСе Петербурга погиб в зоне СВО

Юрий работал барменом в Дубовом зале Мариинского дворца. Фото: vk.com/petersburg_public

Бармен Дубового зала в ЗакСе Петербурга погиб в зоне специальной военной операции. Юрий ушел на фронт в начале февраля 2026 года. До этого бармен полтора года готовил кофе и коктейли в Дубовом зале Мариинского дворца. О гибели мужчины сообщили в телеграм-канале «Смоляк».

- Пришло печальное известие. Наш добрый друг Юрий, бармен Дубового зала Мариинского дворца, героически погиб в зоне СВО. Вечная память герою! – рассказали в телеграм-канале.

Напомним, ранее депутат Александр Малькевич принял решение уйти на СВО на фоне уголовного дела о растрате. Ранее членство Малькевича из-за уголовного дела о растрате в особо крупном размере в «Единой России» приостановили осенью 2025 года. Помимо работы в парламенте Петербурга, он получил известность, как бывший директор городского телеканала «Санкт-Петербург».