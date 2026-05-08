Петербуржцев предупредили об ухудшении мобильной связи на 9 Мая

Проблемы с мобильной связью и интернетом ожидаются на майский выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Петербурга предупредили о возможных временных ограничениях в работе мобильной связи 9 мая. Это связано с мерами по обеспечению общественной безопасности во время праздничных мероприятий. Оповещение начали присылать абонентам МТС.

- В некоторых районах города могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета и снижение качества голосовой связи, - отмечает оператор.

Оператор связи также рекомендует воспользоваться Wi-Fi для доступа в интернет и общения в этот день.

Ограничения связаны с необходимостью обеспечения бесперебойной работы систем безопасности и не зависят от действий операторов связи. Власти города принимают все необходимые меры для минимизации неудобств для жителей и гостей Петербурга.

Жителям рекомендуется заранее планировать использование мобильной связи и быть готовыми к возможным временным ограничениям.