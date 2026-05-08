Мосты и набережные Петербурга украсили ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы Петербург украсили к празднику. Мосты и набережные города приобрели праздничный вид. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Специалисты украсили Дворцовый мост, и не только. Флаги и вымпелы, посвященные Дню Победы, появились и на набережных малых рек и каналов.

- Эти символы служат напоминанием для жителей и гостей города о героизме и стойкости, которые заложили основу будущего страны, - отметили в пресс-службе «Мостотреста»

Напомним, ранее Дворцовую площадь украсили ко Дню Победы. К слову, 9 Мая пройдет «Бессмертный полк». В 14:30 ветераны проедут по Невскому проспекту на ретро-автомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади, а после на Дворцовой площади состоится праздничный концерт. Также петербуржцы и гости города смогут насладиться яркими фейерверками и салютами.