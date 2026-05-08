НовостиОбщество8 мая 2026 19:32

Лучше обойтись без сленга: Школьники рискуют провалить ЕГЭ из-за «скуфа» и «краша»

Учитель Аржанова: За написание слова «скуф» могут снять балл на ЕГЭ по русскому
Любовь ШЕВЧУК
Из-за сленговых словечек на ЕГЭ можно схлопотать "минус вайб".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЕГЭ уже не за горами, и эксперт Минпросвещения решила напомнить школьникам о том, что за использование в сочинении по русскому языку сленговых словечек по типу «скуф», «краш» и остальных можно лишиться драгоценных баллов, пишет «Абзац».

- Без сленга можно и нужно обойтись в сочинении в ЕГЭ, - поделилась своим мнением учитель русского языка и литературы МБОУ «Отрадненская гимназия» Воронежской области Ирина Аржанова. - Если все-таки текст будет пестрить сленгом и неологизмами, работа потеряет балл по этическому критерию.

По этому критерию могут снять всего один балл. Да, это не так много, но часто бывает так, что именно одного балла и не хватает, поэтому лучше не рисковать. А еще лучше – расширять свой словарный запас, занимаясь написанием работ по развитию речи и чтением качественной литературы. Тогда и потребность в сленге отпадет, считает учитель.