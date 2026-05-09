В Петербурге мотоциклист влетел в дверь такси, которую открыла пьяная пассажирка

Мотоциклист чуть не погиб из-за пьяной пассажирки такси, которая "впечатала" его в дверь авто.

Вечером 8 мая мотоциклист чуть не разбился насмерть возле перекрестка улицы Дыбенко с Дальневосточным проспектом – он влетел в дверь такси, которую неожиданно открыла пьяная пассажирка. Мужчину спасло то, что автомобиль стоял на красном сигнале светофора, а сам байкер тоже тормозил, поэтому удар оказался не такой сильный. Тем не менее мотоциклист упал вместе с байком и задел стоявший рядом «Фольксваген».

После этого все участники аварии вышли, чтобы обсудить происшествие, за исключением главной виновницы. Оказалось, она пугала водителей за несколько минут до ДТП.

- Нетрезвая пассажирка такси открыла дверь перед мотоциклистом. За пару светофоров до этого точно также выходила на проезжую часть танцевать, - пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на очевидца ДТП, который снял все на видео.

Официальной информации об аварии от полиции пока не было. В комментариях подписчики «инспектора» спорят, кто больше виноват в аварии: пассажирка или таксист, который не заблокировал двери.