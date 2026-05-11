300 мальков сига выпустили в Кронверкский пролив в День корюшки

День корюшки прошел в Петропавловской крепости 11 мая. В честь праздника сотрудники Водоканала провели экологическую акцию и выпустили в Кронверкский пролив 300 экземпляров молоди сига.

Рыбу вырастили на заводах Петербурга и Ленинградской области. Процедура зарыбления строгая, ее согласовывают с Росрыболовством на основе научных рекомендаций. Институт рыбного хозяйства и океанографии изучил водоемы и дал заключение: на 2026–2028 годы специалисты порекомендовали зарыбление Финского залива и озера Сестрорецкий разлив.

- Всего в Неву и залив планируют выпустить 5500 мальков сига и атлантического лосося, - пояснил 78.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За последние десять лет в водоемы Петербурга и области выпустили около 50 тысяч рыб. Среди них - 25 тысяч судаков, больше 11 тысяч лососей, около 10 тысяч сигов и полторы тысячи толстолобиков. Акции по зарыблению проводят регулярно, чтобы поддерживать популяцию ценных пород. Следующий выпуск молоди запланирован на лето.