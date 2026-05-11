Плиты мемориала на кладбище «Пески» демонтировали в Петрозаводске

На кладбище «Пески» в Петрозаводске сняли плиты с мемориала, что серьезно насторожило местных жителей. Как оказалось, там началась плановая реконструкция памятника воинам Второй мировой войны, пишет портал «Карелинформ».

Главная задача - увековечить как можно больше имен солдат, которые захоронены в этом месте. Сейчас специалисты работают с архивами и управлением по охране объектов культурного наследия Карелии. Они выясняют фамилии бойцов, чьи имена еще не нанесены на памятник.

- Необходимые проектные работы уже завершены. Как только исследование закончится, мэрия проведет конкурс и выберет подрядчика для реконструкции, - пишет издание.

Работы планируют начать в июне 2026 года. Памятник приведут в порядок, а список героев станет полнее. Администрация просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.