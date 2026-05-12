НовостиПроисшествия12 мая 2026 5:48

Полиция проверила бары и магазины Петербурга и нашла подпольный алкоголь

Из бара на Жуковского изъяли 20 бутылок крепкого спиртного
Регина МАРИНЕЦ
В магазине на проспекте Большевиков спокойно торговали алкоголем глубокой ночью.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники экономической полиции провели ночные рейды в четырех районах Петербурга - Центральном, Невском, Калининском и Московском. Они проверили 12 магазинов и несколько баров на соблюдение правил продажи алкоголя.

В центре города на улице Жуковского полицейские вновь наведались в бар, который попал в сводки еще в апреле. Тогда там продавали алкоголь без лицензии. Новая проверка показала, что ничего не изменилось. Из бара изъяли 20 бутылок крепкого спиртного.

Серьезные нарушения нашли в Невском районе. В магазине на проспекте Большевиков спокойно торговали алкоголем глубокой ночью. Полицейские обнаружили больше 450 бутылок и банок пива и вина. Продавцом оказался гражданин одной из стран Закавказья. Его доставили в отдел полиции за нарушение миграционного законодательства.

- Еще два магазина попались на продаже алкоголя после полуночи - на улице Софьи Ковалевской и Звездной улице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По всем фактам полиция проводит проверки. Владельцам грозят крупные штрафы. Рейды по борьбе с незаконной продажей алкоголя в Петербурге продолжатся.