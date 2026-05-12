Петербуржцы смогут бесплатно обследоваться у кардиолога 14 мая

С 11 мая в Петербурге началась Неделя борьбы с артериальной гипертонией, сообщили в Смольном. Мероприятия приурочили к Всемирному дню борьбы с этим заболеванием 17 мая.

- Прием кардиолога без записи пройдет на «Территории здоровья» в ТРК «РИО» 14 мая. С 16:00 до 20:00 всем измерят давление, проконсультируют и при необходимости направят на обследование. Также в 16:00 прочтут лекцию о профилактике гипертонии, - сообщили в пресс-службе Смольного.

С 12 по 15 мая в Музее гигиены проведут экскурсии о факторах риска для сердца. Специалисты расскажут, как питание, движение и отказ от вредных привычек помогают сберечь здоровье.

В 2025 году в Петербурге создали паспорт службы помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря проекту летальность от инфаркта снизили до 13,6% при плане 16%, от нарушений мозгового кровообращения - до 14,7% при плане 18,5%. А число пациентов, проживших год без острых сердечных событий, выросло на 15%.