Стартовал прием заявок на премию правительства Ленобласти для журналистов

В этом году добавилась новая номинация «За лучший материал о Ленинградской области». Фото: администрация Ленобласти

В Ленинградской области открыли прием заявок на соискание премии правительства региона в сфере журналистики. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Профессиональное жюри определит победителей в шести номинациях, а также выберет лучшую журналистскую работу года. Среди номинаций: сюжеты в теле- и радиоэфире, публикации в электронных и печатных СМИ, лучший материал о Ленинградской области, а также специальная номинация «В Ленобласти жить!».

- За победу в ней могут побороться не только местные, но и федеральные журналисты, а также представители СМИ из других регионов, которые выпустили материалы о 47-м регионе, - рассказал председатель Комитета по печати Тимур Зайнуллин.

Работы принимаются с 20 апреля по 31 мая 2026 года. К участию приглашают журналистов, которые освещали жизнь 47-го региона в период с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года. Подробней ознакомиться с правилами конкурса можно на официальном сайте.