От кимпаба до K-pop в формате полного погружения

В Петербурге пройдёт фестиваль корейской культуры. Фото предоставлено Культурным центром посольства Республики Корея.

Прикоснуться к культуре Кореи, попробовать гастрономические мастер-классы, оценить маркет национальных брендов и впечатлиться финалом танцевального конкурса можно будет в ближайшую пятницу в Петербурге. Варшавский вокзал примет фестиваль корейской культуры.

В ближайшую пятницу, 15 мая на площадке МТС Live Холл состоится масштабный фестиваль, организованный Культурным центром посольства Республики Корея. Мероприятие ознаменует запуск стратегической программы «K-Initiative», направленной на объединение культурных, образовательных и экономических связей между странами.

На фестивале корейской культуры. Фото предоставлено Культурным центром посольства Республики Корея.

Проект реализован при участии Торгового отдела Посольства и Института имени короля Седжона. Организаторы делают ставку на формат «погружения»: вместо пассивного наблюдения гостям предложат интерактивное взаимодействие с традициями и современными трендами Кореи.

- Петербург — город с высоким уровнем культурной самобытности. Наша цель — не просто показать разнообразие корейской культуры, но и продемонстрировать, как культурное продвижение трансформируется в экономическую ценность благодаря сотрудничеству профильных организаций, — подчеркнул директор Культурного центра Пак Чжун Гон.

На протяжении всего дня посетителям будут доступны зоны народных игр, каллиграфии и фотозоны, связывающие историческое наследие с современностью.