Продавца шпионской техники оштрафовали на 100 тысяч рублей в Петербурге

Невский районный суд вынес приговор мужчине, который торговал скрытыми камерами. Он признан виновным по статье о незаконном обороте специальных технических средств.

Суд установил, что в начале апреля 2025 года фигурант выставил на маркетплейсе объявление о продаже мини-камеры, замаскированной под личный регистратор. Цена за одно устройство составляла чуть больше 2 тысяч рублей. При этом мужчина знал, что для сбыта таких приборов нужна лицензия.

- Покупателем оказался сотрудник УФСБ, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Он заказал семь камер и перевел на счет почти 15 тысяч рублей. В начале апреля продавец отправил посылку в пункт выдачи, где ее получили силовики, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Фигурант полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.