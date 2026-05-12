Женщину из Уфы будут судить за продажу наркотиков через интернет в Петербурге

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 33-летней уроженки Уфы. Ее обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств с использованием интернета в составе организованной группы.

По версии следствия, не позднее ноября 2025 года женщина вступила в преступный сговор, направленный на продажу наркотиков и грибов, содержащих запрещенные вещества. Она действовала в составе организованной группы.

- В деле фигурируют два эпизода. Первый касается незаконного сбыта наркотиков в значительном размере через информационно-телекоммуникационные сети. Второй - покушения на такой же сбыт, но уже в крупном размере, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит наказание по самой тяжкой статье Уголовного кодекса, связанной с организацией наркоторговли.