НовостиОбщество12 мая 2026 8:20

Валерий Масалитин: Динамовец Сергеев забил золотой гол для «Зенита»

Ветеран ЦСКА оценил игру краснодарских «быков» против москвичей, в которой решалась судьба чемпионства
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Бывший нападающий "Зенита" Иван Сергеев может принести своему бывшему клубу чемпионство, уверен Валерий Масалитин.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Иван Сергеев забил гол за «Динамо», который в итоге станет золотым для «Зенита». Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил ветеран ЦСКА Валерий Масалитин. Бывший нападающий оценил игру москвичей против «Краснодара», по итогам которой «быки» проиграли со счетом 1:2 и опустились на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Теперь в последнем туре «Зениту» будет достаточно сыграть вничью в гостях с «Ростовом», чтобы забрать долгожданное чемпионство в 100-летний юбилей.

По мнению Масалитина, матч «Динамо» и «Краснодара» получился захватывающим, но «быкам» не хватило концентрации на всю игру.

- «Краснодар» пропустил необязательный гол, но динамовец Тюкавин здорово разобрался в том эпизоде. У гостей было два потрясающих момента вырвать победу. В конце побежали вперед, но получили контратаку. В свое время Иван Сергеев забил золотой гол за «Зенит», а вчера был золотой за «Динамо». Это футбол, - цитируют в издании футбольного эксперта.

Добавим, что все матчи последнего тура РПЛ состоятся в одно и то же время – 17 мая в 18:00. «Зенит» пока опережает «Краснодар» на два очка.