15 новых площадок присоединились к «Ночи музеев» в Петербурге в 2026 году

В Петербурге пройдет "Ночь музеев" с 16 на 17 мая.

В Петербурге идет активная подготовка к юбилейной акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 16 на 17 мая. Тема этого года - «Родное». Первая «Ночь музеев» прошла в Петербурге в 2006 году. За два десятилетия проект стал одним из самых популярных среди горожан.

- В этом году к акции присоединились 15 новых площадок, среди которых Зоологический музей, Каменноостровский дворец и Смольный собор. Также присоединиться к «Ночи музеев» приглашают 18 музеев в пригородах - Пушкине, Гатчине, Кронштадте, Разливе, Петергофе и Ломоносове, - рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Семейные мероприятия подготовили 37 площадок. Программа мероприятий рассчитана не только на один день. Полный список активностей доступен по ссылке.

