Врач Савицкая: Гипертония - тихий враг, ее выявляют слишком поздно

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала о гипертонии. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Именно из-за незаметного течения повышенное давление часто выявляют уже после инфаркта или инсульта» - подчеркивает главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

По данным эксперта, которая поговорила с ИА «Время Н», гипертония - одно из самых распространённых и при этом коварных заболеваний современности. Оно редко заявляет о себе яркими симптомами, но неуклонно разрушает сосуды, сердце, мозг и другие жизненно важные органы. Именно поэтому гипертонию называют тихим убийцей здоровья. Многие пациенты совершают серьёзную ошибку: самостоятельно отменяют назначенные препараты, как только чувствуют себя лучше. Они ошибочно полагают, что болезнь вылечена. Однако гипертония - хроническое заболевание, зачастую связанное с генетическими предрасположенностями и возрастными изменениями сосудов. Лекарства не устраняют причину болезни, они лишь помогают контролировать артериальное давление.

Наталья Савицкая советует изменить отношение к ежедневной терапии. Чтобы встроить приём лекарств в повседневную жизнь, врач рекомендует привязать его к привычным действиям, вроде утреннего кофе или чистки зубов. Также полезно использовать напоминания на телефоне, держать запас препаратов и вести дневник самоконтроля. Современная медицина предлагает множество вариантов лечения, и если текущая схема неудобна или вызывает побочные эффекты, всегда можно обсудить с врачом подбор альтернативной терапии.