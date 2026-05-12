в город вернули 300 деревьев, 9 тысяч кустов и почти 444 тысячи цветов. Фото: gov.spb.ru

Около 65 тысяч кубометров воды потратили на мойку улиц Петербурга за неделю. Коммунальные службы активно занимались уборкой и подготовкой города к майским праздникам, провели работы по очистке улиц, парков и общественных пространств. Особое внимание уделили знаковым местам, где жители города собираются, чтобы почтить память защитников Родины. Дорожные службы промывали и подметали проезжую часть, тротуары, остановки общественного транспорта и другие элементы городской инфраструктуры.

- За неделю было использовано 65 тысяч кубометров воды, вывезено почти 1,6 тысячи кубометров мусора и 1,8 тысячи тонн смета. На газонах отремонтировано 9 тысяч квадратных метров, промыто 14 тысяч погонных метров ограждений, покрашено 1,6 тысячи скамеек. Также в город вернули 300 деревьев, 9 тысяч кустов и почти 444 тысячи цветов, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

С 9 по 11 мая коммунальные службы работали в усиленном режиме. В городских лесах проведены профилактические мероприятия по обеспечению безопасности. Сотрудники соответствующих ведомств выезжали в рейды, чтобы напомнить отдыхающим о правилах противопожарной безопасности.