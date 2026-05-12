НовостиОбщество12 мая 2026 14:51

Общественное пространство откроется летом на крыше Александринского театра

Пространство будет включать в себя лекторий и камерную сцену
Маргарита СУРИНА
Работа над проектом продлится до конца июня. Фото: https://t.me/Piotrovsky

Летом на крыше Новой сцены Александринского театра появится общественное пространство - большая площадка для проведения различных мероприятий. Ее площадь составит 315 квадратных метров, и она будет включать в себя лекторий и камерную сцену. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Архитектурную концепцию разрабатывают студенты петербургских вузов, участвующие в творческой лаборатории проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Руководит проектом бюро «Студия 44».

- На этой площадке будут проводиться творческие встречи, лекции и камерные концерты. Это станет новым местом для культурного обмена и развития творческих идей, - отметил Пиотровский в своих соцсетях.

Работа над проектами стартовала и продлится до конца июня. В июле планируется выбрать лучший проект, который затем начнут реализовывать.