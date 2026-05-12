Конкурсный отбор артистов и ведущих для «Алых парусов» продлится до конца мая

Петербург готовится к «Алым парусам», самому романтичному празднику лета. Комитет по молодежной политике объявил старт приема заявок на участие в конкурсном отборе. Лучшие артисты и ведущие смогут выступить на главной сцене Дворцовой площади 27 июня и стать частью грандиозного шоу.

- Мы ищем искренние лица и уникальные номера. «Алые паруса» - это визитная карточка Петербурга, и мы хотим, чтобы в ней звучали голоса нашей талантливой молодежи. Это не шоу одного дня, это старт большой сцены для ребят, - прокомментировали начало конкурсного отбора в Комитете.

Как напоминает «Петербургский дневник», праздник «Алые паруса» - это грандиозное пиротехническое представление и проход брига под залпы салюта, но главная его часть - это концерт. Именно там выпускников и гостей приветствуют лучшие голоса города и страны. Принять участие в кастинге может каждый, кто соответствует трем основным параметрам. Возраст кандидатов должен быть от 16 до 35 лет включительно. Номинации включают сольных исполнителей, творческие коллективы, а также профессиональных ведущих торжественных мероприятий. Прием заявок продлится до 31 мая 2026 года.

