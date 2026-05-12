В Петербурге собрали свыше 70 тонн опасного мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 70 тонн опасных отходов собрали экослужбы Петербурга за неделю. С 4 по 10 мая аварийные экологические службы обработали 484 обращения от горожан по вопросам экологической безопасности. Специалисты ГБУ «Экострой» проверили места с возможными ртутными загрязнениями, совершив 27 выездов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

- Сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» проверили 17 адресов по сообщениям о нефтеразливах. Были проведены визуальные осмотры водоемов, включая Дудергофский канал, Неву, Обводный канал и другие. Активной пеной обработали указанные водоемы, а на Дудергофском канале у 2-го Петергофского моста заменили боновые заграждения и собрали нефтезагрязненный мусор, - рассказали в пресс-службе комитета.

Жители города сдали в пункты приема более 70 тонн опасных отходов. Среди них - люминесцентные и светодиодные лампы, термометры, батарейки, бытовая химия, ртутьсодержащие предметы, отработанные масла, лекарственные препараты, автомобильные покрышки и бытовая техника.

Также специалисты провели работы по ликвидации загрязнений и вывезли 27 кубических метров отходов.