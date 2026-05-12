Петербурженка-лудоманка украла у матери 700 тысяч рублей из-за микрозаймов

Петербурженка украла у матери 700 тысяч рублей и украшения из-за микрозаймов. На кражу женщину толкнул долг в миллион рублей, возникший из-за особой любви к ставкам на спорт. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. С 1 по 25 января 2025 года лудоманка похитила из квартиры на проспекте Энгельса 700 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения на сумму 179 170 рублей у своей матери. К слову, доченька заходила в гости, когда женщины не было дома.

- Суд установил, что петербурженка совершила кражу из корыстных побуждений. Похищенное имущество она использовала по своему усмотрению, в том числе для погашения части долгов, - рассказали в пресс-службе судов.

Как выяснилось, с 2024 года петербурженка увлеклась ставками на спорт и из-за этого влезла в большие долги. В итоге ее задолженность составила около миллиона рублей перед банками и микрофинансовыми организациями, а также 100 тысяч рублей перед знакомыми.

Суд приговорил лудоманку к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. На нее возложены обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и трудоустроиться в течение испытательного срока.

Гражданский иск удовлетворен на сумму 817 170 рублей. Женщина полностью признала свою вину и частично возместила ущерб.