Петербуржцам рассказали, как пережить кризис среднего возраста. По словам психолога Ники Ишмаковой, кризис среднего возраста можно преодолеть, возобновив старые хобби и восстановив связь с людьми, с которыми давно не общались. Как рассказала специалист в своем интервью NEWS.ru, современный мир часто представляет кризис среднего возраста как время радикальных перемен. Однако такой подход редко приводит к устойчивому благополучию.

Ишмакова рекомендует найти время для себя, чтобы снова почувствовать вкус жизни, создать пространство, где можно быть собой, вспомнить о прежних увлечениях и заняться тем, что действительно нравится.

- В кризисный период важно избегать решений, принятых под влиянием боли или пустоты. Внешние атрибуты, такие как новый партнер, квартира или место жительства, не заменят внутреннего равновесия, если человек не научится прислушиваться к себе, - рассказала психолог.