Новую школу на 550 мест на Васильевском острове подключили к водопроводу

Специалисты "Водоканала" подключили школу к сетям. Фото: https://t.me/VDKSPB

«Водоканал Санкт-Петербурга» успешно завершил работы по подключению новой школы на 550 мест к системам водоснабжения и водоотведения. Школа расположена на намывных территориях Невской губы на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

- Для подключения были проложены более 220 метров водопроводных труб диаметром до 160 мм и 40 метров канализационных труб диаметром 250 мм, - рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты «Водоканала» продолжают работы по подключению новых объектов и развитию инженерной инфраструктуры города, обеспечивая надёжное водоснабжение и услуги водоотведения.

