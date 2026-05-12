Около 200 тысяч петербуржцев поддержали акцию «Окна Победы» 9 Мая. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении. По словам Беглова, в городе прошли мероприятия, посвященные Дню Победы, и все ключевые элементы праздника были сохранены, несмотря на трудности.

Более 100 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту, около 200 тысяч горожан поддержали акцию «Окна Победы», а на Малой Невке прошла акция «Бессмертный флот»: суда, оформленные в стиле кораблей и подводных лодок времён войны, проследовали по реке. На их бортах были размещены портреты участников Таллинского прорыва.

- Решение о проведении мероприятий было поддержано ветеранами, командованием Ленинградского военного округа и правоохранительными органами, - рассказал Александр Беглов. Он выразил благодарность всем, кто обеспечил безопасность горожан в этот день.

Особое внимание было уделено ветеранам и жителям блокадного Ленинграда. Губернатор отметил, что для него было честью видеть их на концерте в БКЗ «Октябрьский» и на трибуне парада.