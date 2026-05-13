НовостиПроисшествия13 мая 2026 4:24

Часть фасада исторического дома в Выборге рухнула на машинувидео

У автомобиля оказалась разбита задняя фара
Регина МАРИНЕЦ
Камни и штукатурка падали со здания и раньше.

Фото: Елена ПОПОВА.

В Выборге кирпичи с крыши дома упали на припаркованную иномарку. Происшествие случилось 12 мая у дома 31 по бульвару Кутузова.

Момент падения попал на видео и разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как куски кирпичей обрушиваются на Toyota. У автомобиля оказалась разбита задняя фара. Запись сделал видеорегистратор одной из машин местных жителей.

- Рядом с местом происшествия находились мужчина с детьми, но они не пострадали. Камни и штукатурка падали со здания и раньше, - рассказывают местные жители в комментариях.

Этот многоквартирный дом был построен в 1940 году. Обслуживает его управляющая компания «Энергопроект Выборг». Вероятно, УК будет разбираться в ситуации.

Ранее «КП-Петербург» писала, что грунт обвалился на проспекте Тореза из-за прорыва трубы с кипятком. Дефект был выявлен во время гидравлических испытаний, проводимых в рамках плановой реконструкции.