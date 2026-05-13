Крупный пожар разгорелся на Ижорском заводе в Колпино в ночь на 13 мая

На Ижорском заводе в Колпино ночью 13 мая горело производственное здание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 2:49. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, - уточняется в сообщении.

На месте происшествия работали 24 человека личного состава и 5 единиц спецтехники. Спасателям потребовалось около двух часов, чтобы полностью потушить пламя. В 4:58 пожар был ликвидирован.

По официальным данным ГУ МЧС по Петербургу, сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

