Пенсионерка в Петербурге получит 418 тысяч рублей за падение на лестнице

Пенсионерка до сих пор остается на лечении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

62-летния петербурженка получит более 400 тысяч рублей в качестве компенсации за падение на лестнице. Женщина получила серьезную травму из-за ненадлежащего содержания. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

16 марта пенсионерка поднималась по лестнице в пункт выдачи интернет-заказов на улице Байконурской. Внезапно керамическая плитка на шестой ступени раскололась. Нога женщины вместе с фрагментом плиты провалилась в квадратное углубление.

Пострадавшую госпитализировали. В больнице ей диагностировали разрыв мениска. До настоящего времени пенсионерка продолжает лечение и реабилитацию.

- Проверка прокуратуры установила, что организация, отвечающая за содержание помещения пункта выдачи, не приняла достаточных мер для обеспечения безопасности лестничного прохода. Прокурор Приморского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального и материального вреда, - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования. С ответственной организации в пользу пострадавшей взыскали 418 тысяч рублей.