Эксперт объяснил, почему на некоторых АЗС возник дефицит бензина

В некоторых регионах России возникла нехватка бензина на АЗС АИ-95. По словам доцента Финансового университет при правительстве России Валерия Андрианова, виновата пресловутая сезонность – растет спрос. Как рассказал экономист в интервью URA.RU, удивляться дефициту не стоит, в том числе потому что на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) проходят плановые и внеплановые ремонты.

- Ажиотаж создают не только обычные автомобилисты, но и сбытовые компании, спешащие скорее скупить топлив впрок перед летом, - цитируют эксперта в информагентстве. – Такая история повторяется год за годом. К сожалению, в стране нет нужного количества запасов, которые покрыли бы этот всплеск спроса на бензин. Кроме того, нельзя забывать о ремонтных работах на заводах.

Участники топливного рынка отмечают, что из-за ограниченных мощностей некоторых НПЗ перераспределяют производство в пользу бензина АИ-92.