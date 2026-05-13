НовостиЭкономика13 мая 2026 8:44

Заработок IT-специалистов в Петербурге достиг в среднем 220 тысяч рублей в месяц

55 тысяч человек трудятся в IT-компаниях Северной столицы
Авторы (2):
Александр ДЫБИН
Регина МАРИНЕЦ
Оборот отрасли вырос на 22% и достиг 370 млрд рублей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество IT-компаний в Петербурге превысило 6 тысяч, в них трудятся 55 тысяч человек. Средняя зарплата в сфере информационных технологий составляет 220 тысяч рублей, следует из отчета губернатора Александра Беглова о деятельности городского Правительства.

- Оборот отрасли вырос на 22% и достиг 370 млрд рублей, - подчеркнул Беглов во время выступления в Законодательном собрании Петербурга.

В городе продолжается строительство первой технологической долины - ИТМО Хайпарк. Это масштабный научно-образовательный и инновационный центр мирового уровня, который возводится в Пушкинском районе. Он станет вторым кампусом Университета ИТМО и ядром города-спутника «Южный».

Работы идут поэтапно. Весной 2025 года монолитные работы первой очереди были выполнены на 65%, активно строятся общежития. Первая очередь, которую планируют завершить в 2028 году, включает главный учебный корпус, общежития на 12 тысяч человек и бизнес-парк. Вторая очередь (до 2030 года) - это научные центры с 50 лабораториями.

Технологическая долина объединит учебные корпуса, бизнес-инкубаторы, высокотехнологичные производства и жилье. Площадка будет предназначена для внедрения искусственного интеллекта. Общий объем инвестиций в проект превышает 40 млрд рублей. Он реализуется при поддержке правительства РФ и Петербурга.