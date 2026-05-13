Беглов: Новые поезда «Балтиец» поедут по синей ветке метро Петербурга в 2026 году

Губернатор Александр Беглов напомнил, что по синей линии метро Петербурга в 2026 году поедут новые поезда «Балтиец». Глава города рассказал новости о развитии подземки на ежегодном отчете в парламенте перед депутатами. К 2031 году Беглов пообещал обновить парк поездов: закупить и пустить на линии 950 вагонов.

Что касается строительства новых станций метрополитена, тут нового не так много: работают пять проходческих щитов.

- Строим две станции на зеленой ветке, прокладываем новый отрезок с четырьмя станциями на коричневой линии. Кроме того, запустили в 2025 году две станции: «Юго-Западная» и «Путиловская». Ежедневно ими пользуются более 220 тысяч человек, - выступил перед депутатами Александр Беглов.

Ранее губернатор рассказал новости о реализации мегапроектов города: Большого Смоленского моста и ВСМ.