66 тысяч многодетных семей насчитывается в Петербурге

Петербург остается одним из лидеров по поддержке семей с детьми. В городе насчитывается 66 тысяч многодетных семей, в которых растут 210 тысяч детей, заявил губернатор Александр Беглов на выступлении в городском парламенте.

В Северной столице первыми в стране сделали все детские сады бесплатными. Региональный материнский капитал выплачивают не только за третьего ребенка, но и за каждого последующего. Для новорожденных установили подарочные наборы. Открылись пункты проката предметов для ухода за младенцами.

- Семьям, в которых родился третий ребенок, предоставляют 550 тысяч рублей на погашение ипотеки. Это серьезная поддержка для тех, кто решается на улучшение жилищных условий, - напомнил глава города.

В городе также активно занимаются репродуктивным здоровьем. Проведено 4100 циклов ЭКО для семей, которые нуждались в этом. Для мужчин открыли пять центров мужского здоровья. Обследование прошли более 400 тысяч человек, из них около тысячи получили необходимую медицинскую помощь.