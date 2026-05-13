Турпоток в Петербурге превысил допандемийный уровень на 20 процентов

Туристический поток в Петербурге за 2025 год вырос на 20 процентов и превысил уровень, который бал даже до пандемии коронавируса. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов, выступивший перед парламентариями в Мариинском дворце в рамках ежегодного отчета о деятельности Смольного.

- В 2025 годы мы приняли 12,5 миллиона гостей. Рост внутреннего туризма составил семь процентов, - уточнил градоначальник в ЗакСе.

Ранее губернатор рассказал подробности о строительстве мегапроектов Северной столице. В частности, ВСМ Москва – Петербург уже в работе, одобрена перестройка Московского вокзала. А Большой Смоленский мост близок к своему окончательному виду: там уже начали разводить крылья и пропускать суда. Планировка всесезонного курорта на Горской тоже близка к завершению, скоро можно ждать новостей.