Александр Беглов: Петербург занял 1 место по качеству управления проектами

Петербург полностью выполнил показатели национальных проектов президента Владимира Путина. Об этом заявил Александр Беглов в ходе отчета о работе Смольного в 2025 году, который проходит в Заксобрании Северной столицы. Что символично, это случилось ровно в День небесного покровителя города - святого Александра Невского, со дня рождения которого исполнилось 805 лет, прокомментировал Член Общественной палаты Петербурга А. Ходачек.

- 2025 год дал старт новым нацпроектам. Они базируются на наших национальных целях, обозначенных президентом, и направлены на то, чтобы повысить качество жизни людей, - подчеркнул градоначальник. – Северная столица вошла в число трех регионов России, которые достигли 100-процентного результата. Сейчас Петербург реализует 10 нацпроектов и 39 региональных проектов. По итогам 2025 года показатели новых нацпроектов полностью выполнены.

К слову, расходы на реализацию нацпроектов в 2025 году в 1,5 раза превысили уровень 2024 года.