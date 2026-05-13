Самокатчик объехал оградительную ленту и ошпарил ноги в кипятке на Тореза

В Петербурге мужчина на электросамокате получил ожоги, проигнорировав предупреждения о прорыве трубы с кипятком. Как стало известно «КП-Петербург», инцидент произошел на проспекте Тореза, где 12 мая произошла коммунальная авария.

- Место было огорожено, рядом работали сотрудники МЧС. Однако 36-летний мужчина объехал заграждение и попал в зону разлива горячей воды, - сообщили в АО «ТЭК СПб».

Пострадавший получил ожоги стоп второй степени. Его доставили в больницу. Позже мужчину отпустили долечиваться домой.

В компании отметили, что ответственность застрахована. В случае необходимости пострадавшему окажут помощь в лечении и реабилитации. Специалисты поддерживают с ним связь.

Горячая вода хлынула на поверхность накануне около шести вечера. Причина - дефект, обнаруженный во время промывки и гидравлических испытаний трубопровода в рамках плановой реконструкции сети. Ремонт идет без отключения потребителей: горячая вода поступает в дома по обратному трубопроводу. Горожанам напомнили, что приближаться к месту аварии запрещено – это может быть опасно.