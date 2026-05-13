70 километров набережных благоустроят в Петербурге к 2030 году

Перед Петербургом поставлена важная задача - привести в порядок 70 километров береговой линии до 2030 года. Об этом рассказал глава города Александр Беглов во время своего выступления в парламенте.

- Город красив своими водоемами и набережными, но их нужно было открыть для жителей, обеспечить доступ. Процесс идет успешно, хотя это большая финансовая и техническая задача, связанная еще и с правовыми вопросами, - заявил губернатор во время выступления в городском парламенте.

По словам Беглова, городу нужны новые парки и сады, где люди могли бы заниматься спортом. Все эти зоны должны быть безопасными и иметь современное освещение.

За прошлый год сделали 12 километров набережных, в первую очередь на Финском заливе. В этом году завершается программа, по которой 11 пляжей приведут к новым стандартам.

Следующий крупный проект - Суздальские озера. Работ там уже много, туда ездит весь город и гости. В следующем благоустройство завершат полностью. Также в планах набережные рек Охта, Оккервиль, Карповка, Невка и Чухонка в Колпино. В выборе локаций участвуют жители - сейчас идет голосование.