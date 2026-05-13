Отбой воздушной опасности дали в Ленобласти днем 13 мая

На фоне объявленной опасности возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Угроза беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области официально завершилась. Примерно в два часа дня 13 мая об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, опасность БПЛА объявили утром, в 10:42. После этого Росавиация предупредила о временных ограничениях полетов, а позже аэропорт Пулково и вовсе временно приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения вводили исключительно для безопасности пассажиров.

- Сейчас воздушная гавань работает в обычном штатном режиме, все ограничения сняты, - пояснили в пресс-службах Росавиации и Пулково.

На фоне объявленной опасности возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Как и в прошлые разы, в таких ситуациях продолжают работать только так называемые «белые списки» - перечень важных сайтов и приложений. В этот список входит в том числе и «КП-Петербург». Мобильный интернет только восстанавливается.